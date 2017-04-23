Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Muğla Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen şenlik kapsamında hazırlanan sergide, çocuklar bilim dünyasını keşfetti.



Muğla'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen Çocuklarla El Ele: Stem Bilim Şenliği'nde, MSKÜ Eğitim Fakültesi 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları, MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencileri, BİLSEM öğretmenleri ve BİLSEM ortaokul öğrencileri görev aldı.



Etkinlik kapsamında oluşturulan atölyelerde katılımcılar, farklı tür roket tasarımlarından origamiye, sanal gerçeklikten holografiye pek çok alanda ürünler ortaya koydu.



Etkinlik süresince belirli aralıklarla prototip roketler fırlatılarak çocuklara ve katılımcılara heyecan dolu anlar yaşatıldı.



Serginin açılışında konuşma yapan Muğla Valisi Amir Çiçek, çocukların bilimin ışığında yetişmesinin önemli olduğunu söyledi. Çocukların geleceğe hazırlanmasında araştırarak, merak ederek, hissederek öğrenmenin önem taşıdığını belirten Çiçek, "Ülkemizi en üst medeniyetlere ulaştıracak bugünün çocuklarıdır. Bu nedenle çocuklarımızın eğitimine daha çok önem vermeliyiz. Çocuklarımızın vizyonları çok geniş. Çok şeyler görüyorlar. Bizim görevimiz de çocuklarımızı bu vizyonlarına göre yetiştirmek." dedi.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Oğuz Ünver de dünyada kabul gören fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği merkeze alarak hazırlanan etkinlikler ve atölyeler ile çocukların ve bilim meraklılarının buluşturulduğunu kaydetti.



Bilim şenliğinde uzay bilimlerinden yer bilimlerine farklı atölyelerin bulunduğunu anlatan Ünver, "Sergilenen ürünler arasında origami, üç farklı türde roket yapımı, hologram ve güneş saatleri yer almaktadır. Şenliğin çocuklara faydalı olacağına inanıyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından şenliğin açılışını gerçekleştiren Vali Çiçek, stantları gezerek yapılan çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.



Sergide en az 80 metre yükselen ve daha sonra paraşüt açabilen model roket tasarımlarını inceleyen Vali Çiçek ve protokol üyeleri, daha sonra öğrencilerle boş bir araziye geçerek roketlerin gökyüzüne gönderilmesini izledi.



Sergide, bluetooth kontrollü ev, güneş izleme sistemi, çizgi izleyen robot, elektronik kumbara, lazer kontrollü cihaz, el jeneratörü, sese duyarlı lamba, bisiklet kullananlar için sinyal veren giysi, müzik sistemli araba, görme engelliler için tasarlanmış cihaz, ışık ve yaklaşım sensörlü evin yanı sıra çok sayıda teleskop, güneş saati ve hazırlanan materyaller yer aldı.