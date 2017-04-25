Çocuklar Bayramın Tadını Piazza'da Çıkardı

Alışveriş ve eğlencenin Şanlıurfa'daki merkezi olan Piazza AVM, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kapsamında minik misafirlerine unutulmaz bir gün yaşattı.



Açıldığı günden bu yana küçükten büyüğe herkesin alışveriş ve sosyal yaşam merkezi haline gelen AVM, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını birbirinden renkli etkinliklerle kutladı. Piazza'nın özel bir okulun işbirliği ile düzenlediği şenlikte minikler, boyama ve resim atölyelerinde neşe dolu saatler geçirdi. Ana sınıfı öğrencilerinin de kıyafet defilesi ve dans gösterisi ile hünerlerini sergilediği şenlikte, minikler etkinliği izleyen AVM ziyaretçilerinden bolca alkış aldı. Birbirinden eğlenceli aktivitelerle bayramın tadını çıkaran miniklerin atölyelerde yaptıkları resimler, Piazza'da sergilendi.



Özel bir okulun Öğrencileri Kandinsky ve Mondrian Proje sergisinde görücüye çıkardıkları soyut resimler, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. - ŞANLIURFA