Çocuklar Bayramı Satranç Turnuvasıyla Kutladı

Adana'da 7-12 yaş arası 600 çocuğun katılımıyla 23 Nisan Satranç Turnuvası düzenlendi.



Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Seyhan Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen 23 Nisan Satranç Turnuvası, Seyhan Belediyesi Şakirpaşa Mega Spor Kompleksi'nde, 7-12 yaş arası 600 çocuğun katılımıyla yapıldı.



Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın da takip ettiği turnuvada, yaş kategorilerinde dereceye giren satranççılara, satranç saati ve Nutuk armağan edildi.