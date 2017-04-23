Çocuklar Bayramı Hava Muhalefeti Nedeniyle Crr'de Kutlayacak
İstanbul Valiliği, Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılması planlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programının, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda yapılmasını kararlaştırdı.
İstanbul Valiliği, Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılması planlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programının, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda yapılmasını kararlaştırdı.
Valilikten alınan bilgiye göre, bugün Maltepe'deki Orhan Gazi Şehir Parkı'nda yapılması planlanan kutlama programı, hava muhalefeti ve çocukların üşümemesi için kapalı alana alındı.
Kutlama, saat 12.30'da CRR'de gerçekleştirilecek.