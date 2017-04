Çocuklar, barış ve kardeşliği resimlere yansıttı

"Göçmen Arkadaşım" konulu resim yarışmasının ödül töreni yapıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göçmen Arkadaşım" konulu resim yarışmasının ödül töreninde bir resimle ilgili "Bunu paket yapıp Merkel'e göndermek lazım. Belki çocukları anlar. Soğuk kalpleri yumuşar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Göçmen Arkadaşım" konulu resim yarışmasının ödül törenine katıldı. Çocukların göç olgusunu yorumlamalarının istendiği yarışmaya ilkokul ve ortaokul kategorilerinde 4 binin üzerinde katılım olduğu öğrenildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, dereceye giren 2 öğrenci duygu ve düşüncelerini paylaştı. Programda İl Göç İdaresi tarafından hazırlanan "MUYU" adlı maskotlar da yer aldı. Maskot isminin göçmenlerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla "UYUM"un tersi olan "MUYU" olarak düşünüldüğü belirtildi.

Duygularını aktaran ilkokul öğrencisi Sedra Samuray, "Irak'tan geldim. 4 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Kırıkkale ilinde ikamet ediyorum. Burada okula gidiyorum. İlkokul 3. sınıf öğrencisiyim. Türkiye'de yaşadığım için çok mutluyum. Burada bir sürü arkadaşım var. Onlardan Türkçe öğreniyorum. Biz hepimiz arkadaşız, kardeşiz. Suriyeli, Iraklı, Türkiyeli, Somalili hiç fark etmez. Tek istediğimiz barış içinde yaşamak" diye konuştu.

Çocuklarla yakından ilgilenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ödül töreni kapsamında yaptığı konuşmaya, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak başladı. "Umuyorum ki bu bayram istisnasız bütün çocuklar için alabildiğine eşit, alabildiğine temiz, alabildiğine saf, alabildiğine mutluluk ve neşe dolu bir dünyanın ilk adımının habercisi ve müjdeleyicisi olur" diyen Bakan Soylu, "Eğer bu konuşmayı bir bakan olarak herhangi bir zamanda yapıyor olsaydım, sizlere dünyadaki çatışmaların, zalimliğin, Orta Doğu'da yaşanan dramdan ve 20. yüzyıldaki insanlığın bu dram karşısında nasıl sınıfta kaldığından bahsederdim. Ama bir bayramı karşılamaya hazırlanırken ve karşımda insanlığın müstesna bir temsilcisi olan pırıl pırıl çocuklar dururken bunlardan bahsetmemin çok doğru olacağını düşünmüyorum. Onları başka zaman hep birlikte konuşuruz" ifadelerini kullandı.

"Bizler, çocuklarımızın içindeki güneşin aydınlığıyla yarınlara bakmalı ve tıpkı onlar gibi umutlu olmalıyız"

Barış Manço'ya bir televizyon programında sorulan soruyu hatırlatan Soylu, "Dünyada gezip gördüğün onca şey arasından kendine en ilginç gelen ne diye sorulduğunda, tek kelimeyle 'çocuk' diye cevap verir. Sonra da çocukların dünyanın her yerinde aynı şekilde davranmalarının kendisine çok ilginç geldiğini, dünyanın her yerindeki çocukların kendisiyle aynı şekilde şakalaştıklarını, yanına galip oyun oynamak istediklerini söylerdi. Keza dünyanın neresine giderseniz gidin hemen her ülkedeki müzelerde insanlığın ilk çağlarından kalma silahlar, kılıçlar ve mızraklar görürsünüz ama yine aynı zamansa yine ilk çağlardan kalma oyuncaklar, bebekler, basit arabalar, tahtadan atlar görürsünüz. Tarih boyunca ve dünyanın her köşesinde çocukların düşüncesi, umutları, sevgileri, kahkahaları, saflığı ve temizliği aynı şekilde devam ediyorsa, bizler de arzu ettiğimiz kardeşlik dolu, huzur dolu, barış dolu dünyayı çocuklarımızın verdiği coşkuyla göreceğiz. Müzelerde silahlar da var, oyuncaklar da var. Öyleyse bizler, dünya üzerinde yaşanılan dramların girdabına ve karanlığına kapılmadan, acı hadiselerin moralimizi bozmasına izi vermeden çocuklarımızın içindeki güneşin aydınlığıyla yarınlara bakmalı ve tıpkı onlar gibi umutlu olmalıyız" şeklinde konuştu.

"Bu ülkedeki kardeşlik, huzur ve demokrasi ortamı sizlerin de ortak malıdır. Bizler artık sizlerle birlikte büyük bir aileyiz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin"

23 Nisan'ın ilk defa amacına bu kadar yakın ve mesajını bu kadar doğrudan veren katılımcılarla Türkiye'nin tamamında kutlanmakta olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, Türkiye'deki göçmenlere seslenerek şunları kaydetti:

"Bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak sizlere şunu söylemek isterim; ülkemizin kapıları sizlere daima açıktır. Sizler bizim de evlatlarımızsınız ve biz sizleri çok seviyoruz, sizlerle bir arada olmaktan, bize misafir olmanızdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ülkedeki kardeşlik, huzur ve demokrasi ortamı sizlerin de ortak malıdır. Bizler artık sizlerle birlikte büyük bir aileyiz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. İnşallah sizlerle birlikte daha çok bayramı mutluluk ve neşe içinde kutlayacağız. İleride ülkenize dönseniz dahi sizlerle kurduğumuz bu gönül köprüsü asla yıkılmayacaktır."

Yapılan konuşmaların ardından soylu, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Daha sonra Soylu, törene katılan tüm çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören sonrası çocuklarla sergiyi gezen Bakan Soylu, bir resim için "Bunu paket yapıp Merkel'e göndermek lazım. Belki çocukları anlar. Soğuk kalpleri yumuşar" değerlendirmesinde bulundu.

