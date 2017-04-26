Çocuklar Artık Dişçiden Korkmayacak

Sağlık Bakanlığı Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, tedaviye gelecek çocuklar için hazırlanan Şirinler Köyü çocuk oyun alanı hizmete girdi.



Tedaviye gelen çocuklar için oluşturulan bu eğlenceli alanda, çeşitli oyuncaklar ve mini sinema alanı bulunuyor. Toplam 3 adet klinikte 0-14 yaş hasta grubuna 8 hekim ve 4 yardımcı personelin hizmet verdiği merkezde, çocuklar diş tedavisi olurken çizgi film de izleyebilecek. Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Öner Odabaş ve İdari Hizmetler Başkanı Dr. Ali Edizer'in açılışını yaptığı Şirinler Köyü çocuk alanı sayesinde diş tedavisi çocuklar için korku olmaktan çıkıyor.



Uygulamayla minik yüreklerin artık dişçi koltuğuna korkarak değil, daha istekli geleceklerini ifade eden Başkan Akgül, "Çocukların en büyük korkularından birisi diş muayenesidir. Diş sağlığı merkezinde onların ilgisini çekebilecek, korkularından uzaklaştırabilecek bütün ayrıntılar düşünülmüş durumda. Aileler ve doktorlar için artık bu zor anlar çok da eğlenceli hale gelecek" dedi.



"Eğlenceli bir ortamda tedavi olacaklar"



Açılışta insanlara hizmet etmek ve hizmet ederken de gülümseyebilmek bir ömre bedeldir diye söze başlayan Kaymakam Ali Mantı, "Anne ve babalar için itiraz görmeden, çocuklarını getirebileceği bu eğlenceli ortamda yetenekli doktorlarımız ile diş tedavileri artık sorun olmaktan çıkacak" dedi.



Merkezde çocuklara tedavi sonrası cesaret diploması, balon, diş şeklinde silgi ve süt dişi kolyesi gibi hediyeler verilerek onların bir sonraki diş tedavilerine daha istekli gelmeleri de amaçlanıyor. - ANKARA