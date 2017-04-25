Çocuklar Anadolu Rizgarı Estirdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fransa'nın Strasbourg kentin Bischwiller kasabasında coşkuyla kutlandı. Bischwiller Türk Okula Aile Birliği başkanı Yılmaz Özkul, öğretmenler Hatice Gül, Haluk Aydın'ın hazırladığı kutlama programına 500 civarında vatandaşımız katıldı. 300 öğrencinin sahnede folklor, şiir, skeç, şarkılar ve farklı oyunları izleyenlerden büyük alkış topladı. Bu yıl 33. yıldönümünü kutlayan Bischwiller Okul Aile Birlik derneğin programına komşu kasabalardan katılan dernekler, öğrenciler sahnedeki performansı izleyenleri adeta büyüledi. Sahnede Anadolu'nun değişik bölgelerin folklor gösterileri, rengarenk kostümlerle salonda adeta Anadolu rüzgarı esti. Günün aktörü çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Türk, Fransız, Avrupa bayraklarını dalgalandırarak salona girdiler. Program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Fransız Milli Marşı'La Marseillaise' okunmasıyla açıldı. Öğretmen Hatice Gül ve öğrenciler günün önemine değinen konuşmaları herkesi duygulandırdı. - Strasbourg