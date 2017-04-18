Çocuklar 23 Nisan'ı Oyuncakları Boyayarak Kutladı
Çocuklar 23 Nisan'ı oyuncakları boyayarak kutladıİSTANBUL(DHA)- ARNAVUTKÖY Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenledikleri Oyuncak Festivali ile kutladı.
Çocuklar 23 Nisan'ı oyuncakları boyayarak kutladı
İSTANBUL(DHA)- ARNAVUTKÖY Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenledikleri Oyuncak Festivali ile kutladı. Festivalde, Tahtakale'nin tahta atıklarından ve Haliç'in çamurundan imal edilen tarihi İstanbul oyuncakları, çocuklar tarafından renklendirildi.
Çocukların sağlıklı ahşap oyuncaklarla oynamasını teşvik etmek ve zararlı sanayi ürünü oyuncaklardan uzak tutulmasını sağlamak amacıyla Vadi Park Sanat Akademisi'nde düzenlenen festivale büyük ilgi gösterildi. Tarihi mirasa sahip çıkılmasının öneminin vurgulandığı etkinliğe katılan çocuklar teknoloji karşısında direnen tarihi İstanbul oyuncaklarını boyarken ortaya renkli görüntüler çıktı.
"BİLGİSAYAR OYUNLARI ARTIK KEYİF VERMİYOR"
Piri Reis İlköğretim okulunda okuyan Feyzanur Tekin, tahta oyuncaklarla oynamanın daha keyifli olduğunu söyledi. Aynı okulda okuyan Yusuf Karabaş ise "Ahşap tahta oyuncaklarla oynamak daha keyifli oluyor. Çünkü bilgisayar oyunlarından bazen keyif alamayabiliyorum." dedi.
Oyuncakları boyamaktan büyük keyif alan Mustafa Emin Keser, "Tahta oyuncaklar daha güzel. Doğadan yapılmış zararsız oyuncaklar. Annem bu oyuncaklardan hep bana bahsederdi." dedi.
Çocukluğunda topaç, darbuka, def düdüklü testi gibi oyuncaklarla oynadığını dile getiren Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bu etkinlikle çocukları tarihi İstanbul oyuncaklarıyla tanıştırdık. Tarih bilinci hayatın her alanında tahsis edilmelidir. Her yönüyle geçmişimizi değerlendirmek gerekir. Çocukları hem eğlendirip hem de eğitmeye gayret ediyoruz.? dedi.
"ARNAVUTKÖY REFERANDUM ZAFERİNİN SEVİNCİNİ YAŞIYOR"
Arnavutköy'ün yüzde 66,7 oyla Avrupa yakasında en çok 'evet' oyu veren ilçe olduğunu dile getiren Baltacı, 'Her şeyden önce bir millet olarak farklılıklarımızın zenginlik olduğunu biliyoruz ve kabul ediyoruz. Geleceğimizin Türkiye'sini en güzel şekilde tahsis etmenin yollarını aradık ve düzenlediğimiz etkinliklerle istikrarın 'evet' demekten geçtiğini vatandaşlarımıza anlattık. Bu başarıyı elde etmek bizi çok mutlu etti.' dedi.
4 gün boyunca devam edecek festivalde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan çocuklara tarihi İstanbul oyuncakları hediye edildi.
(Tür: İstanbul)