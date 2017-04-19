Çocuklar 23 Nisan'da Çankaya'da Konser Verecek
Çankaya Belediyesi "1000 Çocuk Korosu" ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, 23 Nisan’da Çankaya’da konser verecek.
Çankaya Belediyesi "1000 Çocuk Korosu" ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, 23 Nisan'da Çankaya'da konser verecek.
Çankaya Belediyesi "1000 Çocuk Korosu" ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, belediyenin geleneksel hale getirdiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konserine hazır. Yıl boyunca okullarındaki müzik öğretmenlerinin yanı sıra belediyenin müzisyenleriyle de çalışan çocuklar, dinleyici karşısına çıkacak olmanın heyecanı içinde. Çankaya'nın çeşitli okullarında ve Maltepe Yerleşkesi'nde sürdürdükleri çalışmaları şef Musa Göçmen ile prova eden koristler, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda hep bir ağızdan şarkılar söyleyecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir repertuvarla izleyici karşısına çıkacak olan koro, "İleri", "El Ele", "İzmir Marşı", "23 Nisan", "Güzel Dünya", "Mavi Gezegen", "Penceresi Yola Karşı", "Yeşil Çimen Üzerinde", "Çayır Çimen Geze Geze", "Neler Oluyor Hayatta", "Hele Bir Gel", "Senden Daha Güzel" şarkılarını seslendirecek. Vatandaşların ücretsiz izleyebileceği konserde Kadri Ergen yönetimindeki Halk Dansları Topluluğu da gösteri yapacak.
23 Nisan günü saat 17.00'de başlayacak olan konsere tüm Ankaralıları davet eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bugün her zamankinden daha çok umutla, coşkuyla Cumhuriyetimize, demokrasimize ve özgürlüğümüze sahip çıkacağız. 23 Nisan egemenliğin ulusta, halkta olduğunun kanıtıdır, bayramıdır. Bütün halkımızı 23 Nisan'a, egemenliğine sahip çıkmaya davet ediyorum. 23 Nisan bu topraklarda büyük bir dirilişin günüdür. Bugün Çankaya olarak bize düşen ulusumuzun büyük mirası 23 Nisan gününe sahip çıkmaktır. Ulusal kurtuluşun ve Cumhuriyetin mimarı Atatürk'ün ilçesi Çankaya'da ulusal bayramlarımıza sahip çıkmak tarihi sorumluluğumuzdur. Gelin ulusal egemenlik coşkusunu birlikte yaşayalım" diye konuştu. - ANKARA