Çocuklar 23 Nisan'da 'Beni Affet' Dizisinin Oyuncuları ile Eğlenecek

Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi Ankaralı çocukları 23 Nisan şenliğinde buluşturacak.



Alışveriş Merkezinde; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da tamamen çocukların güzel vakit geçirmelerine yönelik aktivitelerle dolu geçecek. Çekimleri Ankara'da yapılan Beni Affet dizisinin başarılı oyuncusu Gaye Turgut Evin ve Özgür Yılmaz sunuculuğunda gerçekleşecek programda çocuklara birbirinden farklı hediyeler verilecek. Yarışmalar, eğlenceler, palyaço, yüz boyama etkinlikleri, resim, müzik ve hediyeler minik ziyaretçilerin hem eğitici hem de eğlendirici bir bayram geçirmelerini sağlayacak.



Çocuklar, alışveriş merkezi ana fuaye alanına kurulan 'Kaptan Hook ve Hazine Adası' etkinliği sayesinde de tekne gezintisi, kanca atışları, atölyeler, hazine bulma etkinlikleri ve korsan kıyafetleri ile doyasıya eğlenceli vakit geçirecek. Yarışma ve eğlencelerin ardından çocuklar, şenlik pastasını keserek eğlencenin tadına varacak. - ANKARA