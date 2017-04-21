Çocuklar, 23 Nisan Coşkusunu Forum Trabzon'un Ödüllü Satranç Turnuvası ile Yaşadı

Şehrin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlediği satranç turnuvası ile kutladı.



Gerçekleşen turnuvaya 7 ila 13 yaş arası çocuklar katıldı. 7-8, 9-10 ve 11-12-13 olmak üzere 3 yaş kategorisi altında yapılacak turnuvada tüm kategorilerde ilk 5 dereceye giren sporculara madalya ve hediye çekinin yanı sıra ilk 3 dereceye giren sporculara ayrıca kupa verildi. Katılan tüm sporculara katılım belgesinin de verilirken, Satranç Turnuvası'nda ilk beşe girenlere 600 TL ile 200 TL arasında hediye çeki verildi.



Satranç turnuvasının yanı sıra 23 Nisan günü saat 14.30-18.00 saatleri arasında alışveriş merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 10 okul ile eğitim merkezinin ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nin çocuk sporcularının dans, koro ve spor gösterileri ile renklendireceği bayram kutlaması da gerçekleştirilecek. Bu katılımcıların sahne performansları öncesinde kostümlü maskot bando ve animatörler eşliğinde AVM içerisinde kortej yürüyüşü yapılacak. - TRABZON