Çocuklar 23 Nisan coşkusunu ABM Yayınevi ile kutluyor

UNESCO tarafından Dünya Kitap Günü olarak da kutlanan 23 Nisan'da ABM Yayınevi, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırıyor.

Çocukların hayal dünyasını ve yaratıcı zekasını geliştiren kitaplar yayımlayan ABM Yayınevi, dijital çağın çocuklarına okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor. Acar Group bünyesindeki ABM Yayınevi, kurulduğu günden bugüne çocuklara ve gençlere yönelik yayımladığı kitaplarla gelecek nesle yatırım yapıyor. Gençlerin ve çocukların hayal gücünü geliştiren kitaplar yayımlayan ABM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da yeni kitaplarıyla çocuklara sesleniyor.

Özellikle; Naz'dan Spora Pas, Meşe Palamudunun Sihri, Değirmenler Vadisi, Sen de Hayal Edebilirsin, Mercan'ın Kırmızı Saçları, Bidigago ve dünyaca ünlü Kokosnuss Serisi ile büyük ilgi gören ABM Yayınevi çocukların ve gençlerin hayal dünyasındaki sınırları ortadan kaldırıyor.

Çocukların okuma alışkanlığı edinmesinde kitapların çok büyük etkisi olduğunun altını çizen ABM Yayınevi, bu vizyonla çocukların merak etmesini, ilgi duymasını, sürükleyiciliğini sağlayan kitaplar yayınladıklarını vurguluyor.

