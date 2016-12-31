Çocukevi Çocuklarına Yıl Sonu Etkinliği

Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürlüğü ile Manisalılar Platformu iş birliğinde sevgievleri ve çocukevlerinde kalan çocuklara yönelik olarak yıl sonu etkinliği düzenlendi.



Yunusemre ilçesi Şelale Plaza'da düzenlenen etkinliğe, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürü Murat Konan, ilçe belediye başkan ve yardımcıları ile Manisalılar Platformu üyeleri ile çocukevlerinde kalan 45 çocuk katıldı.



Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürü Murat Konan, dünyada ve Türkiye'de üzücü olayların yaşandığını, yeni yılda çocukların ve insanların geleceği için güvenlikten endişe edilmeden yaşanan bir yıl temennisinde bulundu.



Konan, "Çocukların ailelerinin yanlarında kalmasından yanayız. Fıtrat gereği de bu böyledir. Bazen bu mümkün olmuyor. Mümkün olmadığı durumlarda da aile ortamına benzer yapılarda çocuklarımıza bakıyoruz. Manisa'da 2012 yılında 17 olan koruyucu aile sayısı, bugün itibarıyla 135'e yükseldi. Bu hep birlikte Manisa'mızın başarısı" diye konuştu.



Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise belediye olarak bu tür etkinlikleri her zaman desteklediklerini belirtti.



Konuşmaların ardından Hatuniye Cami İmamı Hayrettin Çoban tarafından çocuklara Mekke'nin Fethi konulu sunum yapıldı.



Etkinlik, Mesir Semazenler Derneği tarafından yapılan sema gösterisiyle sona erdi.