Çocuk Üniversitesi Açılışa Hazırlanıyor

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın projelerinden biri olan Özel Yetenekliler Eğitim Merkezi'nin Şehitekrem Mahallesi'ndeki yapım çalışmaları devam ediyor.



Başiskele Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirilen projede özel yetenekli öğrencilere yönelik akademik ve uygulamalı çalışmalar yürütülecek. Kocaeli'de ilk olarak Başiskele'de önümüzdeki günlerde açılacak Çocuk Üniversitesi'nde üstün yetenekli çocukların tespit edilmesi, onların doğru okul tercih etmelerinin sağlanması, ilgi ve kapasitelerine yönelik bir dizi eğitim almaları hedefleniyor. - KOCAELİ