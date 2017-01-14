Uygur Çocuk Tiyatrosu'nun oyunu "Çocuk Ülkesi", 14 Ocak'ta Massk SAHNE'de...



"Çocukların tüm isteklerinin gerçek olduğu, büyüklerin onlara hiç karışmadığı bir çocuk ülkesi olduğu haberi yayılır. Çocuk Ülkesi'nde, çocukların istediği her şey vardır, istemedikleri ise yoktur. Kimsenin nerede olduğunu bilmediği, büyülü bir yerdir orası. Bu ülkeye öyle çok çalışkanlar alınmaz, çünkü sonra sıkılır onlar, okul isterler... Buraya gitmenin yolu ise sadece yaramazlık yapmaktan geçmektedir. Sadece en çok yaramazlık yapan, eğlence isteyen, kötü şakalar yapabilen çocuğun gidebileceği bu ülke artık tüm çocukların hayallerini süslemektedir.



Oraya gitmek için özel bir çocuk treni vardır. Bu tren senede bir kere gelir ve buradan en çok yaramazlığı yapmış çocuğu alarak oraya götürür. Sadece bir çocuğu...



Arkadaşlarıyla, Çocuk Ülkesi'ne gitmek üzerine hırsla yaramazlık yarışına giren bu afacanlardan hangisi sonunda gerçek isteğine kavuşacak?



Müzikli, şarkılı, danslı, iletişim ve empati üzerine kurgulu çocuk oyununu kaçırmayın."



Yazan: Gu¨len İpek Abalı



Yöneten: Birol Engeler



Genel Sanat Yönetmeni: Suha Uygur



Yapımcı: Filiz Senger



Dekor-Kostüm: Kemal Sağbaş Müzik: Emre Bayar & Alpaslan Kaya



Koreograf: Serkan Bozkurt



Tasarım: Hande Dilek Akçam



Ses-Işık: Barış Göçen



Oyuncular: Deniz Yılmaz, Emir Emirgil, Fatih Köse, Sidal Damar



Tek perde, 55 dakika