Avustralya'da Bir Çocuk, Trenle Istasyon Arasındaki Boşluğa Düştü

Avustralya'nın Sidney şehrinde tren istasyonunda yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Trene binen yaşlı çiftin torunu bir anda trenle istasyon arasındaki boşluğa düştü.

YAŞANANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Trene binen çiftin torunlarından biri, istasyonla tren arasındaki boşluğa düştü. Çift hemen makinist ve görevlilere trenin hareket etmemesi uyarısında bulundu. Boşluğa uzanan yaşlı adam da küçük çocuğu oradan çıkardı. Yaşananlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.