Çocuk Tiyatroları Festivalinde 6 Bin 433 Kişi Tiyatroyla Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatro Festivali" kapsamında 6013 çocuk ve 420 yetişkin tiyatroyla buluştu.



Festival kapsamında sahnelenen İstanbul Devlet Tiyatrosu "Sihirli Keman" adlı çocuk oyunu, Adana Devlet Tiyatrosu çocuk oyunlarından "Ali Baba ve Kırk Haramiler" ve Ankara Devlet Tiyatrosunun "Arkadaş" adlı çocuk oyunu sadece çocukların değil anne babalar ve öğretmenlerin de beğenisini kazandı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, sahne dekoru ve renkli kıyafetleriyle görsel bir şölen sunan tek perdelik, müzikli çocuk oyunları, Büyükşehir Konferans Salonu'nda minik tiyatroseverler, 3 yaş üstü çocuklara sahnelendi.



Çalışmak, dostluk, sevgi ve aile bağlarının öneminin anlatılıp vurgulandığı, iyilik ve dürüstlüğün, çalışkanlığın, arkadaşlığın kazandığı, günde iki kez sahnelenen, 3 ayrı oyunun en az 4 kez sahnelendiği, toplam 12 ayrı gösterimle sahnelenen oyunları 6 günde toplam 6 bin 433 kişi izledi. - GAZİANTEP