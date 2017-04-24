Çocuk şenliğinin ortasında kalan gelin damat ne yapacağını şaşırdı



MUĞLA - Bodrum'da düzenlenen çocuk şenliğinin ortasında kalan gelin damat, kendileri için çalınmaya başlanan oyun havaları karşısında ne yapacaklarını şaşırdı.

Bodrum'da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 21. Çocuk Şenliği düzenledi. İskele Meydanında kurulan büyük platform önünde halk oyunları gösterisi sergiledi. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte gösterilerini yaptığı esnada bölgeye gezmeye gelen gelin damat bir anda kendilerini şenliğin ortasında buldu.

Bodrum Belediyesi nikah salonunda evliliğe ilk adımlarını atan çift onlarca çocuğu etraflarında görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Çiçeği burnunda Servet Kalkanlı ve Burcu Kalkanlı çifti çalan oyun havasıyla meydanda oynamaya başladı. Çevredeki vatandaşlar ve çocuklar da gelinle damada eşlik etti. Kalkanlı çifti 20 dakika boyunca canlı müzik eşliğinde çiftetelli oynayarak ilk düğünlerini yapmış oldu. Daha sonra meydanda ayrılan Kalkanlı çifti, meydandaki kalabalık tarafından alkışlarla uğurlandı.

Büyük bir şaşkınlık yaşayan Servet ve Burcu çifti, "Nikahtan sonra meydana inip bir şeyler içerek nikahımızı kutlayalım istemiştik. O sırada meydanda bir etkinlik varmış. Ne olduğunu anlamadan bir anda kendimizi meydanda oynarken bulduk. Bizim içinde güzel bir sürpriz oldu. Meydana davet ettiler oynadık. Düğünü önceden yapmış gibi olduk. Çok eğlendik, çok mutlu olduk. Tanıdık tanımadık herkes eşlik etti. Bodrum'da yapılacak en güze düğünlerden birisi gibi oldu. Nikahımızı kıydık düğünümüz ise 29 Nisan'da idi ama artık gerek kalmadı. Biz buradan direk balayına gidelim diyoruz" dediler.

Bodrum Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Meral Saraçbaşı ise, şenlikte düğün yaptıklarını belirterek "Nikahlarında sonra iskele meydanına gezmeye gelmişler arkadaşlar. Birden bire bizim etkinliğimize dahil oldular. İstedikleri parçayı çaldık ve oynadık. Çiftimizle birlikte herkes eğlendi" şeklinde konuştu.

Servet ve Burcu çifti daha sonra meydandan ayrılarak düğünlerini yapacakları Kırşehir'e doğru yola çıktı. Etkinlik ise kaldığı yerden devam etti. Yerli ve yabancı turistlerde etkinlik sırasında ortaya çıkan ilginç sahneyi meraklı gözlerle izledi.