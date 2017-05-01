Çocuk Şenliği Yoğun İlgi Gördü

Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Organize ettiği 23 Nisan Çocuk Şenliği büyük ilgi gördü.



Tarihi Adıyaman Kalesi yanında bulunan Sanat Sokağında yapılan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.



Müzik eşliğinde gün boyu hareketli olan etkinlikte, çocuklar gönüllerince eğlendi. Çocuk şenliğine katılan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu çocuklarla yakından ilgilendi ve zaman zaman onlara eşlik ederek, oyun oynadı. Sokak boyunca oluşturulan stantlardaki rengarenk çocuk materyalleri ise göz kamaştırdı. Çocuklar çamurla, köpükle oynadı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, "Bugün çocuklara yönelik bir eğlence programı düzenledik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklarımıza bu şenliği armağan ediyoruz. Etkinliğimiz gün boyu devam ediyor. İnşallah bundan sonrada bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Programın hazırlanmasında emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve belediyemiz personeline teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN