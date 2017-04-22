Tekirdağ'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Çocuk Şenliği" başladı.



Süleymanpaşa Belediyesince, Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklar için havalı oyun parkı, tiyatro gösterileri, müzik dinletileri ve atölye çadırı içerisinde boya ve çeşitli etkinlikler yapacakları alan oluşturuldu.



Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını söyledi.



Çocuklar için çalıştıklarını ve bu yılda çok sayıda çocuğu şenlikte misafir etmeyi istediklerini anlatan Eşkinat, çocukların mutluluğundan mutluluk duyduklarını ifade etti.



Tekirdağ'ın çocuk dostu bir kent olduğunu dile getiren Eşkinat, şenliğe 10 binin üzerinde çocuğun katılmasını hedeflediklerini anlattı.



Şenlik, yarın sona erecek.