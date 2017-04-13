Çocuk Senfoni Orkestrası Yeni Konserine Hazırlanıyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası üyeleri, önümüzdeki günlerde verecekleri yeni konsere hazırlanıyor.



18 Nisan salı günü saat 20.00'da Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde düzenlenecek konserde 3 senfonik orkestra ve korodan oluşan 400 çocuk sahne alacak. Diğer konserlerden farklı olarak Müzisyen Efdal Altun, konser sırasında senfoni orkestrasını izleyecek, değerlendirmelerini eğlenceli ve sürpriz bir hikaye ile sahnede anlatacak. - ESKİŞEHİR