Çocuk Savcıdan Talimat: Çocuk İşçi Çalıştırılmasın
BODRUM'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ı ziyaret eden Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğrencilerinden Egehan Uslu, makam koltuğuna oturarak talimat verdi.
BODRUM'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ı ziyaret eden Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğrencilerinden Egehan Uslu, makam koltuğuna oturarak talimat verdi.
Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğrencileri Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ı makamında ziyaret etti. Savcılık cübbesini giyerek Başsavcılık Makamı'na oturan okul temsilcisi 7'nci sınıf öğrencisi Egehan Uslu, Başsavcı Duman'ın "Bodrum Başsavcısı olsan ne yapılmasını isterdin?" sorusu üzerine "Polisi ve belediye zabıtasını arayarak çocuk işçi çalıştırılmasının ve dilencilik yapmalarının önlenmesini, hepsinin okullu olmasının sağlanmasını isterdim" dedi. Ziyarete gelen öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başsavcı Duman, her birine ayrı ayrı cübbe giydirip sohbet ederek, hediyeler verdi.
- Muğla