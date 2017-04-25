Çocuk Parkından Uyuşturucu Fışkırdı

Adana'da sık sık korsan gösterilerin yapıldığı 3 mahalleye bin polisle uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Özel harekat ve helikopter destekli operasyonda "Aslan" isimli narkotik köpeğinin çocuk parkında taş altına ve yeşilliklerin içine saklanmış halde uyuşturucuları bulması polisi bile şaşkına çevirdi.