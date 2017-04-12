Çocuk Parkında Ki Mikroplara Dikkat

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla çocuklar için park mevsiminin başlayacağını belirten Dr. Fevzi Özgönül, parklarda tehlike saçan mikroplara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.



Dr. Fevzi Özgönül, "Çocuk parklarında, çocukları etkileyebilecek en büyük tehlike hayvanlardan insanlara geçebilen parazitlerdir. Özellikle karaciğeri etkileyen hidatik kisti yapan parazitler en tehlikelisidir. Bu tür parazitler sahipli hayvanlardan, düzenli aşılandıkları için geçmez. Özellikle parazitlerin geçiş yolu, temiz olmayan ellerimizle yediğimiz yiyeceklerdir. Çocuklarımızı korumak istiyorsak, onlara temiz olmayan elleri ile yiyecek yememeleri gerektiğini çok sık hatırlatmak ve mümkünse park gibi açık alanlarda oynarken yiyecek yemelerine engel olmaktır" dedi.



Çocuklar parkta oynadıktan hemen sonra nasıl bir hijyen yöntemi uygulamalı?



Çocuklar parktan döndüklerinde onlara ellerini doğal sabun ile ovuşturarak yıkamalarını öğretmenin önemli olduğunu ifade eden Dr. Özgönül, "Pis elleriyle yiyecek yememelerini sağlamak, tüm kıyafetlerini oyundan geldikten sonra değiştirmek güzel bir önlem olacaktır. Kesinlikle alkol bazlı bir ıslak mendil ya da dezenfektan jel ile ellerini silmek, çocuklarınıza yarardan çok zarar verecektir. Çünkü cildimizde doğal bir koruyucu dost bakteri topluluğu yaşar ve cildin kendi koruyucu katmanı vardır. Alkollü mendil ya da dezenfektan jeller, bu tabakanın tahrip olmasına ve doğal koruyucu dost bakterilerin de ölmesine neden olur. Ayrıca bu tür dezenfektanlar ciltte tahriş ve çeşitli cilt rahatsızlıklarına zemin hazırlayabilir. Doğal sabunlar bunları yapmaz" açıklamalarında bulundu.



Aileler çocuk parkında hijyen dışında nelere dikkat etmeli?



Özellikle çocukların sık olarak temas ettiği plastik malzemelerin sağlığa aykırı olmadığından emin olunması gerektiğini kaydeden Dr. Özgönül, "Salıncak gibi bağlantı yerleri kopabilecek olan oyuncakların sağlam olduğuna ve çocuklarınızı taşıyacak kadar güçlü olduğuna ikna olun. Çocuklarımızın oynadığı, üzerinde kaydığı ya da elleri ile asıldığı metal malzemelerin paslı ya da boyasız olmadığından emin olun. Bunlardan da daha tehlikelisi oyuncakların keskin, sivri kısımlarının olmadığını kontrol edin. Sakın nasıl olsa belediye bakıyordur diye düşünmeyin, her zaman fazladan bir kişinin yaptığı denetim, oluşabilecek kazaları en aza indirebilir unutmayın" diye konuştu.



Dr. Fevzi Özgönül, "Çocuklarınızın evden götürdüğü ve parkta kum havuzunda ya da çimenlik alanda oynadığı oyuncaklar ve bu esnada giydiği kıyafetler, mutlaka her eve döndüğünde temizlenmeli ve o şekilde bir daha kullanılmak üzere kaldırılmalıdır. Kesinlikle bu oyun elbisesi diyerek temizlemeden giysilerini bir yere kaldırıp, tekrar tekrar aynı giysileri giydirerek parkta oyun oynamaya götürmeyin. Bu, en değer verdiğiniz çocuklarınızın hastalanmasına yol açabilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL