Çocuk Oyunu "Kırmızı Başlıklı Kurt"

Oyun, Selçuk Belevi Köyü Şehit Cengiz Topel Okulu'nda.

Çocuk Oyunu

Oyun, Selçuk Belevi Köyü Şehit Cengiz Topel Okulu'nda...

-Perde Oyunu "Hacivat ve Karagöz"

-Çocuk Şarkıları, Yüz boyama, Balon Katlama, Palyaço, Masal Anlatımı

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Merkez

Mekan : İlçelerde Etkinlik Alanları

Mekan Adresi : İzmir

Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Çocuk Oyunu "Kırmızı Başlıklı Kurt"

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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