Çocuk Oyunu "Kırmızı Başlıklı Kurt"
Oyun, Selçuk Belevi Köyü Şehit Cengiz Topel Okulu'nda.
Oyun, Selçuk Belevi Köyü Şehit Cengiz Topel Okulu'nda...
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Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Merkez
Mekan : İlçelerde Etkinlik Alanları
Mekan Adresi : İzmir
Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 13: 00: 00
Kategori : Çocuk Oyunu "Kırmızı Başlıklı Kurt"
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io