Çocuk Oyunu: Eller Kollar Ülkesi
Çocuk tiyatro oyunu Eller Kollar Ülkesi, 30 Nisan'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda izleyicisiyle buluşuyor.
Çocuk tiyatro oyunu Eller Kollar Ülkesi, 30 Nisan'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda izleyicisiyle buluşuyor.
Okulöncesi çocukların neşeli hayal dünyasıyla iletişim kurmak ve birlikte eğlenmek isteğiyle hazırlandı bu oyun.. Alışılageldik çocuk oyunlarından farklı olarak sözsüz ve aksiyona dayalı bir yapısı var; duymak, görmek, şaşırmak ve heyecanlanmak için.. Dev baloncuklar, hareket eden oyuncaklar, kostümler, eller ve kollar...
Oyun süresi: 35 dakika / Tek perdelik sözsüz oyun
Yaş: 4 - 7 yaş
Yazan ve Yöneten : Ridade Tuncel
Oyun Ekibi: Selen Kartay
Bengü Bektaş
Gözde Demirtaş
Nagihan Gürkan
Kader Karadeniz
Cansın Asarlı
Naz Bender
Ridade Tuncel
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Ali Suavi Sokağı (Sanatçılar Sokağı), No: 7
Başlangıç Saati : 30.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Çocuk Oyunu: Eller Kollar Ülkesi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır