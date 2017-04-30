Çocuk tiyatro oyunu Eller Kollar Ülkesi, 30 Nisan'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda izleyicisiyle buluşuyor.



Okulöncesi çocukların neşeli hayal dünyasıyla iletişim kurmak ve birlikte eğlenmek isteğiyle hazırlandı bu oyun.. Alışılageldik çocuk oyunlarından farklı olarak sözsüz ve aksiyona dayalı bir yapısı var; duymak, görmek, şaşırmak ve heyecanlanmak için.. Dev baloncuklar, hareket eden oyuncaklar, kostümler, eller ve kollar...



Oyun süresi: 35 dakika / Tek perdelik sözsüz oyun



Yaş: 4 - 7 yaş



Yazan ve Yöneten : Ridade Tuncel



Oyun Ekibi: Selen Kartay



Bengü Bektaş



Gözde Demirtaş



Nagihan Gürkan



Kader Karadeniz



Cansın Asarlı



Naz Bender



Ridade Tuncel



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Nazım Hikmet Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Ali Suavi Sokağı (Sanatçılar Sokağı), No: 7



Başlangıç Saati : 30.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Çocuk Oyunu: Eller Kollar Ülkesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır