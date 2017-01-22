Çocuk Oyunu: Eller Kollar Ülkesi

Çocuk tiyatro oyunu Eller Kollar Ülkesi, 22 Ocak'ta Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda izleyicisiyle buluşuyor.

Çocuk Oyunu: Eller Kollar Ülkesi

Çocuk tiyatro oyunu Eller Kollar Ülkesi, 22 Ocak'ta Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda izleyicisiyle buluşuyor.

Okulöncesi çocukların neşeli hayal dünyasıyla iletişim kurmak ve birlikte eğlenmek isteğiyle hazırlandı bu oyun.. Alışılageldik çocuk oyunlarından farklı olarak sözsüz ve aksiyona dayalı bir yapısı var; duymak, görmek, şaşırmak ve heyecanlanmak için.. Dev baloncuklar, hareket eden oyuncaklar, kostümler, eller ve kollar...

Oyun süresi: 35 dakika / Tek perdelik sözsüz oyun

Yaş: 4 - 7 yaş 

Yazan ve Yöneten : Ridade Tuncel

Oyun Ekibi: Selen Kartay

Bengü Bektaş

Gözde Demirtaş

Nagihan Gürkan

Kader Karadeniz

Cansın Asarlı

Naz Bender

Ridade Tuncel

Kaynak: Etkinlik.io

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