Çocuk Oyunları Şenliği Yapıldı

Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması amacıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 4.sü gerçekleşen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleşti.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Millli Eğitim Şube Müdürü Gürhan Kuştutan'ın katıldığı final müsabakaları ve ödül töreninde Mendil Kapmaca, Tombik ve Kaleli Yakan Top oyunlarında dereceye girmiş okullar kupalarını aldılar. Toplamda 73 takımın katıldığı müsabakalarda 80 öğretmen görev almış, 928 öğrenci 72 maçta ter döktüler İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç konuşmasında "Geleneksel çocuk oyunlarının günümüz koşullarına uyarlanarak oynatılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'ne katılan bütün takımları tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği geçen bütün idareci ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum. 1.olan takımlarımızın ilçemizi Balıkesir'de düzenlenecek finallerde en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor ve şimdiden kendilerine başarılar diliyorum" dedi.



Mendil Kapmaca oyununda 1.olan Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu ilkokulu, 2. Olan Şehit Hamdibey İlkokulu ve 3. Olan Mimar Sinan İlkokulu ve 4. Olan Şehit Öğretmenler İlkokulu kupalarını Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'dan aldılar.



Tombik oyununda 1. Olan Necmi Şahin İlkokulu, 2. olan Karagözoğlu İlkokulu, 3. olan Naim Süleymanoğlu İlkokulu, 4. olan Şehit Kadir Altınöz İlkokulu kupalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç'tan aldılar.



Kaleli Yakan Top Oyununda 1.olan Şehit Kadir Aitınöz Ortaokulu, 2. olan Kardeş Çavuşoğlu Ortaokulu, 3. olan Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı Ortaokulu, 4. Kızılkeçili Ortaokulu kupalarını İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gürhan Kuştutan'dan aldılar. Dereceye giren öğrenciler Edremit'i Balıkesirde yapılacak olan müsabakalarda temsil edecekler. - BALIKESİR