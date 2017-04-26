Çocuk oyuncular Altın Petek'te kimsesiz çocuklar için yarıştı

TRT 1'de Engin Hepileri'nin sunumuyla yayınlanan Altın Petek Bilgi Yarışması'nın 23 Nisan Özel Bölümü'nde ekranların sevilen çocuk oyuncuları Alihan Türkdemir, Isabella Damla Güvenilir, Berat Efe Parlar, Sibel Melek Arat ve Emir Berke Zincidi yarıştı.

Tüm yarışmacıların farklı yollardan Altın Petek'e ulaşarak tüm soruları bildiği Altın Petek 23 Nisan Özel Bölümü'nde yarışan ekranların sevilen yüzleri, kazandıkları ödülleri kimsesiz çocukların hâmisi olan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne (Çocuk Esirgeme Kurumu) bağışladı.

Büyük ilgi gören Altın Petek 23 Nisan Özel Bölümü'nde ekranın ünlü çocuklarının çok bilinmeyen yönleri de öne çıktı. Alihan Türkdemir'in piyano dersleri aldığını, Sibel Melek Arat'ın henüz 5 yaşında kişisel resim sergisi açan ödüllü bir ressam olduğu gibi farklı özelliklerini ekranların başındaki bir çok kişi ilk kez duyarak daha yakından tanıdı.

KIMSESİZ ÇOCUKLARA 195 BİN LIRA

Alihan Türkdemir, Isabella Damla Güvenilir ve Emir Berke Zincidi 50'şer bin; Berat Efe Parlar 30 bin, Sibel Melek Arat'ın ise 15 bin olmak üzere, toplamda 195 bin TL kazanarak önemli bir sosyal sorumluluğa imza attılar.