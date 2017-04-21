Çocuk Oyuncular Altın Petek'in 23 Nisan Özel Bölümü'nde Yarıştı
Bilgi yarışması Altın Petek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı özel bölümün çekimlerini tamamladı.
Bilgi yarışması Altın Petek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı özel bölümün çekimlerini tamamladı.
Çocuk sinema ve dizi oyuncularının katıldığı 23 Nisan Özel Bölümü'nde kazanılan ödüller, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlandı.
TRT 1'de Engin Hepileri'nin sunumuyla yayınlanan Altın Petek'in 23 Nisan Özel Bölümü'nde ekranların sevilen çocuk oyuncuları Emir Berke Zincidi, Alihan Türkdemir, Berat Efe Parlar, Isabella Damla Güvenilir ve Sibel Melek Arat yarıştı.
Programın sunucusu Engin Hepileri yaptığı açıklamada, "Sinemamızın geleceği çocuk oyuncularımızla birlikte çok keyifli bir yarışma yaptık. İzleyicilerimize de özel bir bölüm izletecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca, her bir yarışmacının kazandığı ödülü kimsesiz çocuklarla paylaşması bu bölümü daha özel kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Altın Petek 23 Nisan Özel Bölümü, 25 Nisan 2017 Salı günü saat 20: 30'da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.