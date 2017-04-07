Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesine Büyük İlgi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde bulunun "Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi" yoğun ilgi görüyor. Müzeyi 3 ay içinde ziyaret eden bin 200 dolayındaki öğrenciyle yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi. Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağında yer alan Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesinde hem çocuk oyunları objeleri hem de etkinlik atölyeleri yer alıyor.



Çocuklar eğlenerek öğreniyor



Büyükşehir Belediyesi Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesinde çocukların, pedagojik olarak yaş gruplarına göre uygunluğu tespit edilmiş eğitim amaçlı zeka oyunlarını oynayabildikleri uygun araç gereçlerle etkinlikler yapılıyor. Müzenin resim atölyesinde, anaokulu öğrencileri resim çizerek boyama yapıyorlar. Etkinlik ve ahşap atölyesinde, çeşitli el işleri çocuklara öğretilerek yaptırılıyor. Müzeyi gezen çocuklar, kütüphaneden de yararlanabiliyorlar.



Müzede sergilenen oyuncak koleksiyonlarının yanı sıra Karagöz-Hacivat sahnesi de bulunuyor. Müzeye gelen çocuklar, dijital Karagöz-Hacivat gösterimlerini de seyredebiliyorlar. 2 katlı ve 4 bölümden oluşan geniş kapalı alanıyla Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesine çocuklar adeta akın ediyor. Açıldığı günden bu yana geçen 3 aylık süreçte bin 200 dolayında öğrenci müzeyi gezerek etkinliklere katıldı.



Anaokulu ve ilkokul 1-2-3'ncü sınıflarına devam eden öğrencilerden oluşan ziyaretçilerle yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi. Müzede, ahşap oyuncak boyama, kukla yapımı, kağıt ve kumaşlarla objeler yapımı, konfeti yapımı gibi çok çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Hafta içi okullara randevu verilerek etkinlikler yapılırken; hafta sonları da serbest zamanlı olarak gelen çocuklara yönelik 4 haftalık program gerçekleştiriliyor.



Gelen her ziyaretçi çocuk en az 2 etkinlikle keyifli saatler geçiriyor. - MALATYA