Çocuk Olimpiyatları Meşale Seremonisi ile Başlayacak

Biga Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilecek Çocuk Olimpiyatları'nın ikincisi 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Güney Marmara'nın en büyüklerinden olarak bilinen Biga Şehir Parkı'nda gerçekleşecek etkinliklerin ilki 18 Nisan Salı günü saat 10: 00'da başlayacak. İlk etkinlik kapsamında ortaokullar arası tek pota basketbol turnuvası ve satranç turnuvası gerçekleşecek. İkinci gün etkinlikleri 19 Nisan Çarşamba günü saat 10: 00'da başlayacak. Etkinliklerin ikinci günü ilkokullar arası geleneksel çocuk oyunları müsabakaları ve ortaokullar arası mini voleybol şenliği ile devam edecek. Etkinliklerin üçüncü günü 20 Nisan Perşembe günü saat 10: 00'da başlayacak etkinliklerle devam edecek. Üçüncü gün ortaokullar arası masa tenisi ve karate karşılaşmaları gerçekleşecek. Etkinliklerin son günü ise 21 Nisan Cuma günü saat 10: 00'da başlayacak. Son gün etkinlikleri kapsamında atletizm müsabakaları yapılacak.



Öte yandan Çocuk Olimpiyatları'na katılacak öğrenciler, Biga'daki ilk ve orta dereceli okulların öğrencileri olacak ve okul yönetimleri tarafından belirlenecek. - ÇANAKKALE