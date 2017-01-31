Çocuk Müzikalleri Festivali Leyla Gencer'de Başlıyor!

4 Şubat 13.00'de Bal Arısı Tiyatro Alkış'ın katkılarıyla LGOSM'de minik seyircisini bekliyor.

Dünya çölleşmiş, hiçbir yerde çiçek, ağaç ve neredeyse hiç bir canlı kalmamıştır nedeni ise Elektronik atıklarıdır. Bal arısı Şibal ve Habal bir çiçek bulup yok olmakta olan doğayı yeniden canlandırmak için bir çiçek aramaktadırlar ama bir türlü istedikleri çiçeğin nerede olduğunu bilen bir kimseye rastlayamazlar.

Aralarına balı çok seven Balyok adında ayı da katılır ve o sırada teknoloji atık dağın tepesinden bir televizyon düşer ve içinde kalmış az enerji ile aradıkları çiçeğin yerini söyler. Bakalım Kahramanlarımız çiçeği bulup tekrar doğamızı eski durumuna getirebilecekler mi? . Bilet fiyatı 25TL'dir. Biletler, Biletix ve LGOSM gişelerinden temin edilebilir.