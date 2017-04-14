Çocuk Meclisinden Halk Sağlığı Müdürüne Ziyaret

İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri sağlık haftası nedeniyle İl Halk Sağlığı Müdürlüğünü ziyaret etti.



Sağlık Haftası nedeniyle, İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri İl Halk Sağlığı Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sinan Öztürk'e yapılan ziyarette Çocuk Meclisi Başkanı, meclis başkan yardımcısı, meclis sekretaryası, Engelli Komisyonu, Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele ve Sağlık Komisyonu üyeleri yer aldı.



Müdür Öztürk, ziyaret için çocuk meclisi üyelerine teşekkür ederek, İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün faaliyetler hakkında bilgi verdi. - KOCAELİ