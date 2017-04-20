Çocuk Meclisi Üyeleri, Böcek Okulu'nda

Ankara Büyükşehir Belediyesi 22. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara Üniversitesinin Böcek Okulunu ziyaret etti.



Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan'ın verdiği derse katılan meclis üyeleri, zevkle dinledikleri derste, yepyeni bilgiler öğrendi. Prof. Dr. Özkan'ın böceklerle ilgili anlattıklarını büyük merak ve ilgiyle dinleyen çocuklar, ders tamamlandığında, korkularının kalıcı olmadığını fark ederek, böceklerle daha yakından ilgilendi.



Böceklerin fiziksel özelliklerinden yola çıkılarak hayata geçirilen robotlar, navigasyon cihazları gibi daha pek çok yeni buluşu, gelecekte kendilerinin de yapabileceğine dair ilham aldıklarını belirten çocuklar, doğadaki en büyük canlı grubu olan böceklere karşı, farklı bir bakış açısı kazandı.



Prof. Dr. Özkan, çocuklara, böceklerin doğanın parçası olduğunu, insanların da doğaya zarar vermemesi gerektiğini anlattı. Çocuk Meclisi üyeleri de yaklaşık 3 saat süren dersin nasıl geçtiğini anlamadıklarını dile getirirken, isimlerinin yazılı olduğu katılım sertifikalarıyla, toplu fotoğraf çektirdi. - ANKARA