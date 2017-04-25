Çocuk Meclisi'nde 23 Nisan Özel Oturumu
‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi’ne katılan çocuklar, Başkan Temel Karadeniz’e istek ve önerilerini sundu.
'23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi'ne katılan çocuklar, Başkan Temel Karadeniz'e istek ve önerilerini sundu.
Küçükçekmeceli çocuklar, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi'nde bir araya geldi. Küçükçekmece Belediye binasında bulunan Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Çocuk Meclisi'ne katılan çocuklar Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e istek ve önerilerini sunarken, meclisi öğretmenler ve veliler de izledi.
"Bu vatan kolay kazanılmadı"
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Ulu Önder Mustafa Kemal'in çocuklara armağan ettiği bu bayramın başka bir örneği yok. 23 Nisan'ı sadece çocuk bayramı olarak düşünmemek, ulusal egemenliğin de altını çizmek gerekiyor. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bu bayrak kolay dalgalanmadı. İnşallah hepiniz vatanınıza, milletinize layık insanlar olursunuz. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir üslubunu ülke için ne kadar kıymetli olduğunun farkına her geçen daha fazla varıyoruz" diye konuştu.
"Bizim de nice fikirlerimiz var"
Meclis Başkanı olarak görev alan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencisi Ekin Akkanat, "Bize bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyor ve saygıyla anıyorum. Bizim de nice fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi paylaşmak ve amaçlarımız doğrultusunda büyümek istiyoruz. Biz çocuklar bir günlüğüne de olsa içimizdeki coşkuyu çocukça yaşamak istiyoruz. Bize bu imkanları sağlayan, Küçükçekmecemizi daha güzel bir hale getiren, bizi yalnız bırakmayan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Temel Karadeniz'e teşekkürlerimizi borç biliriz" dedi.
Katılımcıların sorularını da cevaplayan Başkan Temel Karadeniz, çocuklar için hayata geçirdiği projeleri anlattı. Program sonunda ise Başkan Karadeniz, çocuklara satranç takımı hediye etti. - İSTANBUL