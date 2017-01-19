Çocuk Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Masası tarafından kurulan çocuk meclisi yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.



İzmit Belediyesi çocuk meclisi 2017 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. İzmit ilçe sınırları içerisinde bulunan ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerinden oluşan 90 üyeli çocuk meclisinde seçimler yapıldı. Belsa 9. Kattaki toplantıda meclis başkanı, meclis başkan yardımcısı, meclis sekretaryası ile komisyon seçimleri gerçekleştirildi.



13 öğrencinin meclis başkanlığına adaylığını koyduğu seçimler büyük çekişme ve heyecan içinde geçti. Büyük bir olgunluk içinde geçen seçim sonunda Çocuk Meclisi Başkanlığına Sabancı Anadolu Lisesi'nden Muhammet Kurt seçildi. Meclis Başkan yardımcılığına Uğur Temel Lisesi'nden Elif Özentürk, meclis sekretaryasına ise 50.yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Ece Arslan ile Gazi Anadolu Lisesi'nden Büşra Yoldaç seçilirken toplantıda komisyon seçimleri de yapıldı.



Komisyon seçimlerin de, Akçakoca Anadolu Otelcilik Meslek Lisesi'nden Uhud Tarım Gezi Komisyonu Başkanı, Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu'ndan Melih Arda Koç Çevre Komisyonu Başkanı, 29 Ekim Ortaokulu'ndan Sude Kaya Eğitim ve Kitaplık Komisyonu Başkanı, Uğur Temel Lisesi'nden Kutluhan Çelik Çocuk Hakları ve Sorunları Komisyonu Başkanı, Kanuni Mesleki ve Teknik Lisesi'nden Elif Öztürk Zararlı Alışkanlıklar ve Sağlık Komisyonu Başkanı, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nden Eda Karabuga Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu'ndan Mahmut Aktaş Engelli Çocuklar Komisyonu Başkanı, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi'nden Mert Keskin Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'nden Yahya Özaydın da Çalışma ve Denetleme Komisyonu Başkanlığına getirildi.



Yılın ilk toplantısıyla birlikte seçimler yapan çocuk meclisinin önümüzdeki günlerde bir dizi ziyaretler gerçekleştireceği kaydedildi. - KOCAELİ