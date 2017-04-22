Çocuk Maratonu'nun Kaybedeni Yok

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve belediye iş birliğinde "Çocuk Maratonu" düzenlendi. Maratonda tüm katılımcılara madalya verildi.



23 Nisan etkinlikleri kapsamında 8 Kasım Stadında gerçekleşen Çocuk Maratonuna öğrenciler ve aileleri katıldı. Programda ilk olarak 4-5 yaş grubundan 20 sporcunun aileleriyle katıldığı 200 metrelik maraton düzenlendi. Daha sonra 6-7 ve 8-9 yaş 400 metre ve 140 sporcunun katıldığı maraton, 8-10 yaş gurubundan 153 öğrenci katılımıyla 600 metre maratonu, 11-14 yaş gurubundan 150 öğrencinin katılımıyla bin metre maratonu ve özel öğrencilerin katılımıyla 100 metrelik maraton düzenlendi. Her maratonun ardından öğrencilere madalya verildi.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem "'Katılmak kazanmaktır' diye yazıyor. Bu kısaca bugünkü çalışmanın ifadesini ve felsefesini açıklıyor. Bugün kimse kaybetmeyecek. Herkes kazanacak. Çünkü sporda kaybetmek yoktur. Spor yapan kazanır. Bu mantıkla bugün şenliğimizi oluşturduk" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ