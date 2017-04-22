Çocuk Maraton'un kaybedeni yok

Tüm sporculara madalya takıldı



KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve belediye iş birliğinde "Çocuk Maratonu" düzenlendi. Düzenlenen maratonda tüm katılımcılara madalya verildi.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında 8 Kasım Stadı'nda gerçekleşen Çocuk Maratonu'na aileler ve öğrencileri katıldı.

ilk olarak 4-5 Yaş grubundan 20 sporcunun aileleriyle katıldığı 200 metrelik maraton düzenlendi. Daha sonra 6-7 ve 8-9 yaş 400 metre ve 140 sporcunun katıldığı maraton düzenlendi.

Daha sonra sırayla 8-10 yaş gurubundan 153 öğrenci katılımıyla 600 metre maratonu, 11-14 yaş gurubundan 150 öğrencinin katılımıyla 1000 metre maratonu ve özel öğrencilerin katılımıyla 100 metrelik maraton düzenlendi.

Her maratonun ardından öğrencilere madalya töreni düzenlendi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem yaptı.

Sporun önemini belirten Erdem, "Katılmak kazanmaktır' diye yazıyor. Bu kısaca bugünkü çalışmanın ifadesini ve felsefesini açıklıyor. Bu gün kimse kaybetmeyecek. Herkes kazanacak. Çünkü spor da kaybetmek yoktur. Spor yapan kazanır. Bu mantıkla bu gün şenliğimizi oluşturduk" ifadelerini kullandı.

(KA