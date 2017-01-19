Çocuk Mahkumları Yangından İnfaz Koruma Memurları Kurtardı

Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çocuk mahkumların kaldığı koğuşta çıkan yangına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olayla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangını koğuş değişikliği isteyen çocukların dikkat çekmek için çıkardığı ve 1 dakika içinde yangına müdahale eden infaz koruma memurunun, kendi hayatını tehlikeye atarak yoğun duman altında çocukları kurtardığı belirlendi.



Kürkçüler Cezaevi Kampusü'nde bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, dün saat 23.20 sıralarında, çocuk mahkumların bulunduğu koğuşta, koğuşlarını değiştirmek isteyen bir grup çocuk, cezaevi idaresinin dikkatini çekmek amacıyla yatakları kapının arkasına yığarak yangın çıkardı. Çocuklar daha sonra koğuşta bulunan banyoya sığınıp çeşmeleri açtı.



Çocukları kurtarmak için kendini tehlikeyi attı



Yangın nedeniyle elektrik sigortasının atması ve yoğun dumanı fark eden vardiya amiri İnfaz Koruma Başmemuru Ali Elakılınç, olaydan 1 dakika sonra çocukların bulunduğu koğuşa gitti. Arka tarafında yataklar yığılı olan ve yangın nedeniyle ısınan kapıyı güçlükle açan Elakılınç, kendi hayatını tehlikeye atarak koğuşa girdi.



İnfaz Koruma Başmemuru Elakılınç, bu sırada yanına gelen diğer cezaevi çalışanları ile birlikte yoğun duman altında bulunan koğuşta, banyoya kendilerini kapatan çocukları kısa sürede kurtararak tahliye etti. Çıkan yangında 6 çocuk mahkum ile Ali Elakılınç'ın da aralarında bulunduğu 5 infaz koruma memuru dumandan zehirlendi.



Cezaevinde görevli sağlık memurlarının ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk mahkumlardan 3'ünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü, durumu iyi olan 3 infaz koruma memurunun da taburcu edildiği öğrenildi.



Yangınla ilgili çok yönlü soruşturma



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yangının çıktığı ceza infaz kurumuna gidip incelemelerde bulunurken, hastanede tedavi gören yaralıları da ziyaret etti. Ceza infaz kurumundaki yangının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da çok yönlü soruşturma başlatıldı.



Olay yeri inceleme ekipleri, itfaiye görevlileri ve cumhuriyet savcısı olay yerinde detaylı araştırma yaptı. İtfaiye ekiplerinin yangının nasıl ve nereden çıktığına dair incelemesinin sürdüğü öğrenilirken, yangını koğuş değişikliği isteyen bir grup çocuk mahkumun, cezaevi idaresinin dikkatini çekmek için çıkardığı iddia edildi. - ADANA