Çocuk Kulübü Üyeleri İçin "Bremen Mızıkacıları" Sahnelendi

Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, üyelerine yönelik ücretsiz tiyatro gösterilerine devam ediyor.



Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleşen yeni yılın ilk tiyatrosunda, Salim Dörtcan'ın oyunlaştırıp yönettiği Bremen Mızıkacıları'nın sahnelendiği belirtildi.



Yaşlandığı için işe yaramayacağı düşünülen ve evlerinden kovulan eşek, köpek, kedi ve horozun hayallerini birlikte gerçekleştirmek için çıktıkları yolda yaşadığı maceraların anlatıldığı oyun, 2 seans şeklinde gösterime sunuldu.



Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyesi minikler tiyatro oyununa yoğun ilgi gösterdi.