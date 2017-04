İzmirlilerin hafta sonu buluşma noktası Forum Bornova'nın gelenekselleşen Çocuk Kulübü Oyunları, 23 Nisan'da başlıyor.



İzmirli çocukların her yıl heyecanla beklediği Forum Bornova Çocuk Kulübü, yeni sahne tasarımı, rengarenk temaları ve konuklarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinliklerine başlıyor. Kitaplar, doğa, tasarım, spor, çevre, teknoloji, arkadaşlık, işbirliği, farklılıklara saygı, bilim, macera, mutluluk gibi pek çok temanın işleneceği Forum Bornova Çocuk Kulübü'nde, heykel sanatçısı, yazar, fizyoterapist, psikolog, müzisyen, bilişim uzmanı, gazeteci, dansçı gibi bir çok farklı alandan konuklar her hafta sonu çocuklarla buluşacak. Her hafta "Borni ve Arkadaşları"nın o günün temasına yönelik yazdığı oyununun oynanacağı kulüp etkinlikleri, Borni'nin tekerlemeleri ile çocukların dilini geliştirecek, Keni'nin bilmeceleriyle zekaları keskinleştirecek, Ceni'nin dans koreografileri ve şarkılarıyla beden ve sesi güzel kullanmayı öğretecek, Bili'nin sorularıyla bilimsel gerçeklere ışık tutacak. Borni ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği Mini Tiyatro'da her yaştan seyirciye mikrofon uzatılacak, tüm yaştan çocuklar ve aileleri eğlenirken keşfetmenin mutluluğunu yaşayacak. - İZMİR