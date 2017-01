Çocuk Korosundan Konser Hazırlığı

Sosyal gelişime katkı sağlamak adına Belediye çocuk korosu geniş kapsamlı düzenlenecek konsere hazırlanıyor.



Düzenlenecek konser ve çocukların sosyal gelişimleri üzerine bilgiler veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, insanların sanat ve eğitimle geliştirilmesi gerektiğini söyledi.



Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Çocuk korosu çalışmaları aralıksız devam etmekte çocuklarımızın her alanda gelişimleri bizim için çok büyük önem arz etmekte."dedi.



Aile Yaşam Merkezi ve BEGEM'de açılan kurslara karşı Kırşehirlilerin duyarlı davrandığını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Kurduğumuz çocuk korosu ile çocuklarımızın müzik alanında çalışmalar yapmasını planladık. Belediye Çocuk Koromuz da ki bütün çocuklarımızla gurur duyuyorum. Her zaman dediğimiz bir şey var. Bir insan mutlaka hem bir sanat alanında hem de bir spor alanında kendini geliştirmeli. Biz de Belediye olarak hem çocuklarımızın hem de diğer vatandaşlarımızın kendilerini bir sanat ve spor alanında geliştirmeleri için imkanlar tanıyoruz. Açtığımız tenis kortları ile spor alanında kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Aile Yaşam Merkezi ve Belediye Gençlik Merkezinde devam eden çeşitli alanlardaki kurslarla her yaştan vatandaşın sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın da Aile Yaşam Merkezi ve BEGEM'de ücretsiz olarak devam eden kurslara katılmalarını bekliyoruz." - KIRŞEHİR