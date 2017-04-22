Çocuk Korosu Seslerini Arıyor
Çocuk Korosu 07 - 14 yaş korist seçmeleri 23 Nisan 2017 tarihinde İzmir Sanat Merkezi / Oditoryum Salonu'nda yapılacaktır.
Çocuk Korosu 07 - 14 yaş korist seçmeleri 23 Nisan 2017 tarihinde İzmir Sanat Merkezi / Oditoryum Salonu'nda yapılacaktır.
Seçme Tarihi: 23Nisan 2017
Saat: 10.00 - 17.00
Bilgi için: 293 34 79 - 293 19 47
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : İzmir Sanat
Mekan Adresi : Kültürpark 26 Ağustos Kapısı
Başlangıç Saati : 23.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 11: 00: 00
Kategori : Çocuk Korosu Seslerini Arıyor
Tür : Yarışma
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io