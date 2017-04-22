Çocuk Korosu Seslerini Arıyor

Çocuk Korosu 07 - 14 yaş korist seçmeleri 23 Nisan 2017 tarihinde İzmir Sanat Merkezi / Oditoryum Salonu'nda yapılacaktır.

Çocuk Korosu Seslerini Arıyor

Çocuk Korosu  07 - 14 yaş korist seçmeleri 23 Nisan 2017  tarihinde  İzmir Sanat Merkezi / Oditoryum Salonu'nda yapılacaktır.

Seçme Tarihi: 23Nisan 2017

Saat: 10.00 - 17.00

Bilgi için: 293 34 79 - 293 19 47

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : İzmir Sanat

Mekan Adresi : Kültürpark 26 Ağustos Kapısı

Başlangıç Saati : 23.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 11: 00: 00

Kategori : Çocuk Korosu Seslerini Arıyor

Tür : Yarışma

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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