Çocuk İstismarına 24 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

Rize'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçu işleyen bir bürokrata 24 yıl 2 ay hapis cezası verildi.



Rize'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçlaması ile 7 Ocak 2016 yılında tutuklanan Kızılay Rize eski şube başkanı ve dönemin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri M.N.G'nin yargılanması tamamlandı. M.N.G'ye toplamda 24 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Rize Emniyet Müdürlüğü tarafından ihbar üzerine başlatılan incelemede, M.N.G'ye ait bilgisayarlar incelenerek elde edilen deliller ile Cumhuriyet Savcılığı'ndan başlatılan soruşturma sonucu dava açılmış ve 7 Ocak tarihinde M.N.G tutuklanmıştı. - RİZE