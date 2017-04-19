Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6. Türkiye Satranç Şampiyonası Mardin'de başladı.



Mardin'deki bir otelde başlayan şanpiyonaya katılan 41 ildeki çocuk yuvaları, sevgi evleri ve yetiştirme yurtlarında kalan 137 sporcu, yarışma öncesi kentin tarihi ve tursitik yerleri gezdi.



Turnuvanın Başhakemliğini yapan Ulusal Hakem Abdurrahim Akdağ, şampiyonanın 3 kategoride 7 tur üzerinden düzenlendiğini söyledi.



Akdağ, şöyle konuştu:



"Şampiyona daha önce Türkiye'nin farklı kentlerinde 5 defa düzenlendi. Bu yılda Mardin'e nasip oldu. Çok güzel bir organizasyona başladık, bitirmeye çalışıyoruz. Burada 10 hakemimiz görev yapıyor. 41 ilden 137 sporcumuz kıyasıya yarışıyor. Sporcularımız küçükler, minikler ve yıldızlar kategorisinde yarışıyor. Mardin açısından güzel etkinliğin yapıldığına inanıyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."



Şampiyonaya Bitlis'ten katılan ve il maçını kazanan 8 yaşındaki Yasemin Aktay, böyle bir etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Satranç oynamak çok güzel. Kazandım çok mutluyum." dedi.



Muş'tan Sedat Söylemez ise satranç oynamayı 4 ay önce öğrendiğini dile getirerek, "Günümüz çok güzel geçiyor. Satranç çok güzel bir oyun. Oynamayı seviyorum." ifadesini kullandı.



Çankırı'dan Emrullah Yanarkaya, ilk defa böyle bir organizasyona katıldığını, Mardin'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



Şampiyona, yarın ödül töreniyle sona erecek.