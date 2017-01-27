Çocuk Hastanesinde "Hasta Hakları Müdahale Ekibi" Kuruldu

Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesinde hasta ve yakınlarının sorunlarını daha hızlı çözümlemek amacıyla Hasta Hakları Müdahale Ekibi kuruldu.











Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, haftalık program dahilinde klinik, poliklinik ve acil servisleri ziyaret eden psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanı ve hasta hakları memurundan oluşan ekibin, bu servislerde hasta ve hasta yakınları ile iletişim kurarak olası sorunları önlemeye çalıştığı bildirildi.



Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Dörtçelik Çocuk Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. İsmail Özcan, "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun talimatıyla hastanemizde Hasta Hakları Birimi Müdahale Ekibi oluşturduk. Belirlenen program çerçevesinde müdahale ekibimiz acil servis, yataklı servisler ve polikliniklerde hasta ve yakınlarıyla birebir ilgilenerek sorunlarının çözülmesine yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.



Hasta memnuniyeti ilkesine çok önem verdiklerini vurgulayan Özcan, amaçlarının hasta hakları birimlerinin yerinde çözüm mekanizmasını etkin hale getirmesi, şikayet ve sorun çözme başvurularının birimlere ulaşmadan değerlendirilip çözülmesinin sağlanması ve hasta hakları birimlerinin etkinliğini arttırmak olduğunu kaydetti.