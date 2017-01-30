Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Kuvöz Sayısı Artırıldı

Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde kuvöz sayısının arttırıldığı bildirildi.



Zonguldak Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Muharrem Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde kuvöz sayısının arttırılarak 15'e çıkartıldığını aktardı.



Riskli bebekler grubunda, erken doğumla ve düşük tartılı olarak dünyaya gelen prematüre bebeklerin yanı sıra kalıtımsal sağlık sorunu olan bebeklerin tedavilerinin yapılabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Erdem, şunları kaydetti:



"Yoğun bakım ünitemiz yenilenerek daha modern ve günümüz koşullarına hijyenik ortamlarda daha uygun bir hizmet kalitesine sahip hale getirebilmek için her türlü tıbbi cihazlar yenilerek sayısı artırılmıştır. Hastane Başhekimimiz Mustafa Karadeniz ve tüm sağlık personelimize özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yenidoğan yoğun bakım sayının artırılmasıyla birlikte hastanemizde bebeklerimizin şehir dışı veya başka hastanelere sevk edilme oranları düşmüştür."