Çocuk Hastalar Oyun Odasında Gönüllerince Eğlenecek

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Çocuk Onkoloji Servisi'nde, QNB Finansbank'ın katkılarıyla hayata geçirilen çocuk oyun odası törenle hizmete açıldı.



Serviste düzenlenen açılış töreninde konuşan hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Yakup Tomak, özel kuruluşların toplum yararını gözeterek sosyal sorumluluk anlamında SAÜEAH'a destek olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.



Tedavi gören minik hastaların burada oyun oynayarak hastane ortamının stresini üzerinden atabileceğini vurgulayan Tomak, projeyi hayata geçiren QNB Finansbank'ın gönüllü finansçısı Burçin Emir ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



QNB Finansbank Sakarya Şube Müdürü Meriç Bay da bankalarının "Minik Eller Büyük Hayaller Sosyal Sorumluluk Platformu" kapsamında gönüllü finansçılar oluşumuyla Türkiye'nin her bölgesinde çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiğini anlattı.



Platformu bini aşkın gönüllü finansçının büyüttüğünü aktaran Bay, "Finansçılarımızın 4-12 yaş çocuklara yönelik geliştirdiği sosyal sorumluluk proje önerilerini değerlendirmek için 'Gönüllü Finansçı Proje Yarışması' düzenliyoruz. Bu yıl Onkoloji Servisi Çocuk Oyun Odası, jüri tarafından seçilen projelerimizden biri oldu. Gönüllü finansçımız Burçin Emir'in liderliğinde bu projeyi gerçekleştirerek, Sakarya Üniversitesine ve çocuklara hediye ettik. Serviste yatan çocuk hastalar, uzun süren tedavi dönemlerinde bu oyun odasında eğlenerek vakit geçirebilecek." diye konuştu.



Açılışın ardından projede emeği geçen Emir ve gönüllü destekçilere, hastane yönetimi tarafından plaket ve teşekkür belgesi verildi.



En sevilen oyuncaklar bu odada



630 şubesinde 14 bini aşkın finansçının gönüllü olarak katıldığı sosyal sorumluluk projelerinde çocukları odak noktasına koyan QNB Finansbank, "Minik Eller Büyük Hayaller Platformu"nda farklı kurumlarla iş birliği yaparak çocuklara yaratıcı ve analitik düşünce sistematiğini sunmayı hedefliyor.



QNB Finansbank'ın en büyük gücünü, gönüllü finansçılar oluşturuyor. İki yıldan kısa bir sürede 30 ilde 300 bin çocukla buluşan binden fazla finansçı, Türkiye'ye değer katacak proje fikirlerini de hayata geçirme imkanı buluyor.



Eylül ayında başlayan projenin mimari tasarımı, odanın boyanması gibi detayların da gönüllülerce gerçekleştirildiği oyun odasında kullanılan oyuncakların, çocuklara zarar vermediğine ilişkin onay süreci de izlendi. Sekiz çocuk kapasiteli oyun odasında çocukların iyi vakit geçirmeleri için onların sevecekleri pek çok oyuncağın bulunmasına özen gösterildi.



SAÜEAH Çocuk Oyun Odasında boyama kalemleri, defterler, oyun hamurları, bez bebekler, farklı yaşlara göre bisikletler, mama sandalyesi, Sindrella evi, küçük arabalar, oyun konsolu olan LCD televizyon, abaküs, ahşap yapbozlar, 200 parça lego seti, jenga tarzı eğitici oyuncaklar, oyuncak şeklinde müzik aletleri, tef ve org gibi daha küçük yaş grubu için oyun halkaları çocukları bekliyor.



Oyun odası içinde ayrı bir bölümde ise kaydırak ve salıncak seti ile portatif tahterevalli de yer alıyor.