Çocuk Hafızdan Miraç Kandili'nde Kur-an'ı Kerim Tilaveti

İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Necip Fazıl Belge, Miraç Kandili dolayısıyla Millet Camisi'nde düzenlenen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okudu.



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in konuşmasıyla başlayan programda, çocuk hafız Belge de Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.



İstanbul Sultanbeyli'de 2007'de doğan ve Üsküdar Gazi Mustafa Altıntaş İlkokulunda okuyan Necip Fazıl Belge, örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi uygulayan Üsküdar İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıfında eğitimine devam ediyor.



Eğitim hayatıyla birlikte hafızlık da yapan Belge, aynı zamanda Üsküdar Müftülüğü Ferah Merkez Camii Tasavvuf Musikisi Çocuk Korosu'nda da yer alıyor.